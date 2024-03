Hizo mea culpa. El pasado sábado, Alianza Lima cayó ante Sporting Cristal en un duelo clave para los intereses blanquiazules, que han perdido completamente el paso a los líderes del Apertura, los rimenses son punteros con la victoria a domicilio y Universitario, invicto, le sigue de cerca a los celestes. En medio de la frustración, Gabriel Costa hizo gestos a la tribuna blanquiazul que causó malestar en la hinchada.

El volante realizó gestos de “silencio” a un sector de la tribuna del Estadio Nacional, que ocupaban hinchas del elenco aliancista, generando críticas. Esto, sumado a la derrota que los aleja bastante del primer lugar del Apertura, encendieron a los fanáticos.

Esto provocó un comunicado del Comando Sur, quienes criticaron no solo el desempeño de Costa, sino también el mencionado gesto a la tribuna, asegurándole que “ningún jugador está por encima del club”.

Ante este panorama, Gabriel Costa asumió la responsabilidad de sus actos y, mediante sus redes sociales, expresó sus sinceras disculpas a la hinchada aliancista, prometiendo que luchará para revertir la situación negativa que atraviesa el equipo de La Victoria.

“Queridos blanquiazules, quiero ofrecerles mis mas sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas. Me siento muy arrepentido. Valoro y respeto mucho a esta camiseta y también a ustedes, como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando, hasta el final, por esta camiseta”, sostuvo el volante.

“Está institución me abrió las puertas hace diez años. Alianza Lima es un hogar para mí y para mi familia. Soy muy afortunado y agradecido de poder pertenecer al equipo más grande del país. Los quiero mucho y valoro enormemente el esfuerzo que hacen semana a semana para ir y dejar la garganta en cada partido. Eso a nosotros -los jugadores- nos motiva y nos llena de ganas de darlo todo por estos colores”, añadió ‘Gabi’.

Alianza Lima deberá ahora levantar cabeza en una plaza complicada. Visitará el Cusco para enfrentar a Cienciano por la fecha 8 del Apertura, con la intención de no perder más puntos en el primer torneo del año. Esto en parte pensando en el acumulado, pues a 7 puntos de Sporting Cristal, darle vuelta a la situación es un panorama muy complicado.

