Por motivo de su centenario, Universitario de Deportes lanzó un reloj de colección a 1924 soles, precio que “sí es accesible” para el ídolo crema Luis Guadalupe.

En una conversación con América Hoy, el popular ‘Cuto’ fue cuestionado por el valor del nuevo producto merengue y sorprendió a todos al decir que le parecía acorde al mercado.

“Todavía no me ha llegado. Voy a hablar con Jean Ferrari (administrador del club) porque me tiene que mandar mi reloj”, fue lo primero que dijo el campeón con la ‘U’ en 1998.

Luego, cuando le preguntaron si el precio de 1924 soles le parecía accesible para los hinchas, el conductor de ‘La fe del Cuto’ y empresario respondió -sin dudarlo- que “sí, claro que sí”.

“Si te pones a pensar, un buen reloj no baja de los 500 dólares normalmente. Pero no solo es eso, sino la historia. Vas a comprar algo de colección”, explicó el tío de Jefferson Farfán.

“Ese es el valor de lo que el hincha ve, el significado de tener un reloj por su centenario”, sentenció el dueño del concurrido restaurante Cuto 16 y también conductor de Futmax League.





Características del reloj Universitario:

Marca (modelo): Tissot Supersport Gent de 44 mm

Tissot Supersport Gent de 44 mm Material: Acero inoxidable 316L de alta calidad

Acero inoxidable 316L de alta calidad Anillo: Bisel de aluminio

Bisel de aluminio Movimiento: Cuarzo suizo

Cuarzo suizo Cristal: Zafiro de alta resistencia

Zafiro de alta resistencia Adicional: Grabado en el fondo de caja y un packaging alusivo al centenario.





Preventa del reloj Universitario:

Universitario de Deportes informó que comenzará la preventa de su reloj conmemorativo por su centenario para socios, hinchas y público en general desde este jueves 18 de abril.





¿Dónde comprar el reloj Universitario:

Con un precio de 1,924 soles, el reloj por los cien años de Universitario se podrá adquirir a través de la Boutique Tissot, ubicada en el segundo nivel del centro comercial Jockey Plaza.





