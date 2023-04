La Justicia de Estados Unidos decidió archivar la denuncia por violencia doméstica contra el futbolista Andy Polo, realizada por su expareja y madre de sus 2 hijos Génesis Alarcón el 23 de mayo del 2021. De acuerdo a información oficial, algunas de las pruebas que se presentaron por la denunciante fueron falsas, por lo que el juzgado determinó que se archive la demanda. A causa del proceso el Portland Timbers rescindió el contrato del futbolista nacional.

La Corte Civil de Oregón fue la entidad que investigó el caso de Andy Polo, mediante 8 audiencias entre ambas partes. Allí, se habría detectado pruebas falsas, así como testimonios que no son verídicos y otras pruebas que no fueron presentadas por las partes implicadas, por lo que se determinó que se archive la denuncia en el juzgado estadounidense, según un documento oficial al que accedió el medio Líbero.

Archivan denuncia contra Andy Polo

Michael Fuller fue el abogado que fue designado para Génesis Alarcón, no obstante, en la última parte del proceso judicial el jurista no se presentó y ahora se encontraría como no habido, de acuerdo a la información que brindó la defensa del futbolista de Universitario de Deportes. Por el momento no se conocen los motivos de la acción del defensor legal de la denunciante. Cabe recalcar que el hecho de que se haya archivado la demanda no significa inocencia necesariamente en materia legal.





Sentencia previa





Hace algunos meses, la misma corte de Oregón sentenció al futbolista nacional a pagar una reparación civil de 600 mil dólares, así como una tasa anual de 9% al año, pero el caso fue reabierto a pedido de la defensa legal de Polo en Estados Unidos.

Precisamente, la defensa de Polo, compuesta por los abogados Miltón Carpio y Karl Borjas, señaló el año pasado que el deportista no había sido notificado del proceso judicial en el que se encontraba, por lo que no tuvo derecho a ejercer su defensa y no se presentó a las audiencias de la primera sentencia en su contra.

Carpio declaró para Líbero: “Este proceso, que es de carácter civil, se realiza en Estados Unidos y se inicia, de acuerdo a lo que hemos tomado conocimiento en junio de este año. Este proceso ha sido llevado a cabo sin que el señor Andy Polo sea notificado y tuviera conocimiento de este proceso. En este proceso se ha declarado el señor no se ha presentado, porque efectivamente no ha tomado conocimiento sino hasta la sentencia, y lo que ha señalado este proceso no es un tema probatorio, sino que ante una demanda particular, civil, presentada por una persona, cuando no se ha personado la persona demandada, se ha tenido por cierto lo que afirmado el demandante. Es más, en este proceso hemos podido bajar por internet, hay unas declaraciones juradas que formula el abogado de la señora Génesis Alarcón en Estados Unidos, donde señala que todos los hechos que declara son reales”.





