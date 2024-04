Orgullo blanquiazul. El equipo femenino sub-13 de Alianza Lima ha concluido su participación en la “Go Cup”, siendo campeonas de la ‘Copa de Plata’, que se desarrolló en Brasil, en el cual enfrentaron a rivales de gran nivel. Macarena Plasencia, delantera y capitana del equipo victoriano, fue figura destacada y goleadora del torneo con 11 tantos.

En la primera etapa, las blanquiazules consiguieron una victoria ante DIM Vilaça por 5-0, con los tantos de Maju Poblete, Danitza Condori, Macarena Plascencia y un doblete de Valeri Luna. También empataron contra Flamengo por 3-3, con otro doblete de Maju Poblete y un gol de Macarena Plasencia, y sufrieron una derrota por 4-0 ante Ferroviaria, donde la arquera resultó lesionada y fue reemplazada por la jugadora Maju Poblete.

Continuando con su participación, las íntimas se enfrentaron a DIM Vilaça, obteniendo una victoria por 5-0 con un triplete de Macarena Plasencia y un doblete de Mikella Guevara; contra Flamengo Parque, donde ganaron por 7-0 con gol de Nicole Gutiérrez, y tripletes de Macarena Plasencia y Valeri Luna; y contra Vila Nova, con un resultado final a su favor por 5-0, con doblete de Macarena Plasencia y goles de Danitza Condori, Nicole Gutiérrez y Maju Poblete.

“Para todos fue una experiencia inolvidable, no cualquiera va a jugar a Brasil. Antes del partido contra Ferroviaria hubo tormenta con truenos y las chicas se asustaron. El partido se suspendió y debimos jugar 3 encuentros al día siguiente, incluso el de Ferroviaria que nos agarró disminuidos por la lesión de la portera y de Sienna Gonzáles”, comentó el profesor Roberto Ruiz.

A pesar de no haber logrado llegar a la final de la “Copa Oro”, el equipo superó las adversidades y se llevó la victoria en la final de la “Copa Plata” contra Vila Nova por 3-0, con goles de Maju Poblete, Nicole Gutiérrez y Macarena Plasencia.

“Es un torneo increíble, equipos de todo el mundo. Las chicas agarraron mucha experiencia que en definitiva era lo que queríamos, que se midan ante rivales internacionales, equipos brasileños de mucho nivel. Entrenadores del Cruzeiro se acercaron a felicitarnos por el buen equipo, nos decían Alianza jogo bonito y eso nos llenó de orgullo”, agregó Ruiz.

“Este campeonato me gustó muchísimo, hubo mucha competencia, el nivel de las rivales era muy bueno, fue un reto participar en el y una alegría enorme ganarlo. Aproveché todas las oportunidades que tuve para asistir y meter gol, eso me llevó a ganar el trofeo de goleadora de mi categoría. Me siento muy feliz por el resultado y quiero volver el próximo año para traer a nuestro país la “Copa Oro 2025″, comentó Macarena Plasencia.

