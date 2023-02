Algo personal. Alianza Lima bajó las revoluciones a su postura contraria a la Federación, donde -incluso- pidió la destitución de su presidente, Agustín Lozano, mediante su portavoz y dirigente César Torres. Ahora, los ‘blanquiazules’ hablaron de cifras, como la multa que tendrían que asumir ($70 millones) por no darle la preferencia de renovación al Consorcio Peruano de Fútbol (CPF) y los tiempos de contrato propuestos por Golperú (12 años) y por 1190 Sports (1 año). Además, los victorianos también reclamaron que la FPF no los apoyó con asesoría legal para la ruptura del contrato con el CPF.

Este comunicado emitido por Alianza Lima en la noche del domingo 5 de febrero, también sorprendió a propios y extraños porque, por primera vez, el club reconoció explicita y públicamente que “los derechos de televisión pertenecen a la FIFA y, por ende, a la Federación Peruana de Fútbol”, además de recalcar que la FPF sí conoce los montos de los contratos por transmisiones audiovisuales, porque percibe el 10% de estos hace casi una década.





¿En qué consiste el contrato de Alianza Lima con Golperú?

En la misiva, Alianza Lima señaló que su vínculo contractual “culminó en diciembre del 2022, pero cuenta con una cláusula de renovación preferente, que, de no respetarse, conllevaría a una deuda de USD 70 millones que deberá ser asumida por nuestro club”. Sin embargo, no sería conveniente no continuar con el CPF, porque este “ha generado una alianza con Disney+ (StarPlus) y ha ofrecido el contrato más beneficioso en la historia de Alianza Lima, por un periodo de 12 años, lo que permitiría cumplir los ambiciosos objetivos de crecimiento institucional y deportivo planteados”.





¿Cuál es la oferta de 1190 Sports y la FPF?

“La FPF sólo propone un contrato de un año con 1190 Sports, que ofrece como única garantía una carta de 777 Partners, dueño del 40% del negocio. Vale resaltar que esa empresa comercializará o revenderá los derechos de transmisión, pues ellos no son dueños de una señal de televisión y deben generar sociedades. Asimismo, la FPF no presentó una estrategia sólida de asesoramiento o soporte legal para encarar una posible ruptura de contrato con el CPF. siendo Alianza Lima el único perjudicado con una demanda millonaria ante una posible problemática judicial”, enfatizaron los ‘blanquiazules’.

Finalmente, Alianza Lima volvió a retroceder en sus pretensiones y dejó de mencionar que no participaría de todo el campeonato, para mencionar que, “por lo antes expuesto y junto a otros clubes, decidimos no participar de la Fecha 3 en clara defensa de nuestros intereses como institución deportiva. Hacemos un llamado a la FPF para que levante la medida cautelar y apele a la reflexión y al sentido común para no seguir haciéndole daño al fútbol nacional”.





VIDEO RECOMENDADO: