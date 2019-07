Federico Rodríguez, refuerzo de Alianza Lima: “Me sedujo que Pablo Bengoechea me llamara”

Federico Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima. El delantero, en la conferencia de prensa, agradeció a los hinchas por el recibimiento y contó por qué aceptó la propuesta de los ‘íntimos’.

“La bienvenida a Perú fue linda, la gente es muy cálida. El grupo también me recibió bien y los uruguayos del equipo me habían escrito antes. Decidí venir porque me sedujo la llamada de Pablo (Bengoechea)”, confesó.

“Pregunté por él. Todos me hablaron bien de él como persona y eso fue importante. También me dieron buenos comentarios de Alianza Lima, un equipo importante en América”, añadió el uruguayo de 28 años.

Rodríguez señaló que está “contento” por el paso que ha dado en su carrera. También aclaró que se siente en condiciones de jugar el viernes ante Sporting Cristal. “Estoy bien, hice la pretemporada con Danubio, pero dependerá del entrenador”.

El ‘charrúa’ reveló que siempre está dispuesto a mejorar y por ello sigue a otros delanteros. “No me identifico con nadie, pero siempre quiero aprender de los mejores. Me gustan Luis Suárez, Edinson Cavani, Robert Lewandowski y Paolo Guerrero, son jugadores completos”, añadió.

Finalmente, Rodríguez manifestó que después de las experiencias vividas a lo largo de su carrera, actualmente se siente “maduro”, pero con el mismo “hambre de gloria” de cuando inició con 15 años.