Sin dudas, Paolo Guerrero era la principal carta de gol de la César Vallejo en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, pero en ninguna de las dos ni él ni sus compañeros han destacado.

Por ello, el popular ‘Depredador’ aclaró que, ni bien fichó por el equipo de los poetas, le hizo una fuerte advertencia a la dirigencia, casi vaticinando lo que sucedería con la UCV en esta temporada.

“Sabíamos que iba a ser durísimo (jugar ambos torneos). Lo conversé con Richard Acuña en su momento (y le dije que) iba a ser duro porque tenemos un plantel corto”, reveló el goleador de la bicolor.

Y se cumplió. El equipo, primero dirigido por Roberto Mosquera y ahora por Guillermo ‘Chicho’ Salas, no dio la talla en el Apertura, está a 8 puntos del descenso, ni en la Sudamericana, es último con 0 unidades.

Adicionalmente, vale resaltar que el artillero histórico de la Selección Peruana sólo logró anotar 3 goles en el torneo local y 0 tantos en el internacional durante los 9 partidos que disputó con UCV antes de su lesión.





Paolo Guerrero habla sobre su convocatoria a la Copa América

La convocatoria de Paolo Guerrero, con 40 años encima y una lesión pendiente y cercana a la rodilla, se hace cada más complicada de cara a los dos amistosos de la Selección Peruana previos a la Copa América.

Sin embargo, el famoso ‘Depredador’ no pierde las esperanzas de llegar recuperado y, sobre todo, jugando antes de que el septuagenario estratega de la blanquirroja, Jorge Fossati, realice su último llamado.

“Es una bonita competencia. Con los rivales a los que enfrentará Perú, va a ser lindo y ojalá que yo pueda estar. Uno nunca sabe lo que pueda decidir el ‘profe’”, dijo el goleador histórico bicolor.

Como se recuerda, el delantero se lesionó en un entrenamiento con su equipo, la César Vallejo, por lo que no pudo volver a ser considerado ni para los partidos de la Liga 1 ni de la Sudamericana.

“No creo (que juegue pronto). Yo ya tengo, desde que me lesioné, 10 u 11 días. Todavía no me veo jugando porque siento molestias. Igual, todo es monitoreado por el fisioterapeuta”, aclaró el ‘9′.





