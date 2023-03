Corría el minuto 50 del partido entre Alianza Lima y Cusco FC cuando Pablo Sabbag cayó en el área y el árbitro pitó penal. Acto seguido, Andrés Andrade tomó el balón y, a pesar de los reiterados pedidos del delantero, el volante continuó con su intención de patear el penal.

Sin embargo, segundos después, el ‘Jeque’ pareció recordar sus palabras en una entrevista concedida días antes (donde dijo que cedería un penal si así lo requiere el momento), regresó al área, le dijo algo al oído al ‘rifle’, lo abrazó, lo vio patear y todos juntos gritaron “gol”. Después del partido, Andrés Andrade explicó lo que sucedió en dicho momento de tensión.

“Primero queremos pedir disculpas de parte mía y de mis compañeros por la actuación que tuvimos, no habíamos decidido quién iba a patear el penal porque no estaba Hernán Barcos”, declaró el volante colombiano sobre la pelea con su paisano.

Sobre este momento, el técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas, también se pronunció para bajarle el tenor a dicha confrontación: “Todos quieren patear, todos quieren estar. Eso es bueno y quiere decir que todos quieren mostrarse y, si es que hubiese algún problema, eso lo hablamos en interno, pero no creo que lo haya. Es parte de la competencia y es bueno”.





¿Qué dijo Pablo Sabbag sobre los penales en Alianza Lima?





En una entrevista concedida hace algunos días a Movistar Deportes, Pablo Sabbag reconoció que “hay un orden para patear los penales: Hernán Barcos es el número uno y Pablo Lavandeira el número dos. Si no están en cancha, yo la voy a ir a agarrar, pero si hay un compañero que no está en buen momento y el penal le va a dar confianza, no tengo problema en dejar que lo patee él”.





