Alejandro Hohberg fue uno de los valores más altos en Alianza Lima que derrotó este domingo a Deportivo San Martín (3-1) en Matute por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Hohberg, marcó dos goles, el segundo de impresionante tiro libre, y los hinchas lo ovacionaron al final del encuentro. El menudo volante ofensivo está 'on fire' y no pudo evitar hablar de su nuevo 'look'.

"Había hecho una promesa el año pasado: si salíamos campeones me pintaba el pelo, se hizo esperar porque me casé", expresó el jugador de Alianza Lima a Gol Perú.

En otro momento, Alejandro Hohberg dijo que la victoria ante San Martín fue "bastante complicada" y reconoció que Leao Butrón los "salvó" en varios pasajes del encuentro.

"Tenemos que ganar a UTC en casa y sumar todo lo que podamos porque estamos ahí con Cristal y la idea es llegar bien al clásico. Estoy feliz que me salgan las cosas, por hacer goles y asistencias para que el equipo gane. Sí, es el mejor momento de mi carrera, espero mantenerlo porque es lo más difícil", cerró el jugador íntimo.