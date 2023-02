Alberto Rodríguez fichó por el Junior de Barranquilla en enero del 2018, en un relanzamiento de su carrera en el extranjero; sin embargo, su paso por Colombia no tuvo el mismo éxito que en Portugal, donde defendió al Braga, Sporting y Río Ave con jerarquía. En el equipo de los tiburones, ‘el mudo’ sólo permaneció por media temporada tras ser perseguido por las constantes lesiones en un club por el que fichó a pesar de no querer hacerlo.

“Ellos querían que fuera a toda costa, me llamaron directamente. Yo del fútbol colombiano tenía poquita referencia, no lo tenía mapeado. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran ¡Los Dueños! Los verdaderos. El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70 (en referencia a Fuad Char), tiene mucho dinero. El hijo es el presidente (Antonio Char), otro hijo es senador (Arturo Char) y el otro es alcalde (Alejandro Char), ¡imagínate!”, contó Alberto.

“La verdad es que yo no quería ir, pero me insistieron. Yo dije: ‘voy a pedir para que me digan que no. Cuando pedí, me dijeron: ‘listo, no hay problema’. Yo dije: ‘hubiese pedido más’ (risas). Cuando me enteré quiénes eran los dueños, me dije: ‘hubiese pedido más’. Igual fue bastante bueno (el sueldo)”, agregó el ex defensor de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018.

Finalmente, antes de regresar a Universitario de Deportes ese mismo año, el ‘mudo’ pasó un mal momento con el Junior de Barranquilla, porque a pesar de que “me trataron bien, al final cambiaron de entrenador y no habló bien. Cuando yo hablé con él me dijo: ‘si quieres, te puedes preparar para la selección y el Mundial’. Me dijo ‘sí, anda, no hay problema’. Yo le dije al gerente y, al final, el DT salió diciendo que me fui. Ese fue su argumento, porque el equipo no estaba bien. Yo fui el cordero del que se agarraron. Dijeron que yo me había ido sin permiso”.





