Lo que tanto anheló desde niño, lo cumplió. Memphis Depay llegó como nuevo jugador del FC Barcelona y fue presentado por todo lo alto. El delantero firmó contrato hasta el 2023 y Joan Laporta colocó una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. En su presentación, el ex futbolista del Olympique de Lyon se refirió a Lionel Messi, lo fundamental que fue Ronald Koeman para su llegada y lo que significa para él ser un jugador culé.

“Conseguir mi sueño es algo sorprendente y fantástico. Tengo muchas ganas de jugar, de estar en el estadio. El equipo está listo para la temporada. Ha llegado el momento de volver a trabajar y de ganar trofeos. Le doy las gracias al entrenador por las ganas que ha tenido de que viniera”, sostuvo Depay.

A pesar de que Lionel Messi aún no ha cerrado trato con el Barca, el neerlandés tiene la ilusión de compartir vestuario con el astro argentino: “Tengo muchas ganas de jugar con Leo. Soy un gran fan de él. Tiene muchas capacidades y a todo el mundo le gustaría saber hacer lo que él hace. Me di una vuelta por el museo y vi todos sus Balones de Oro. Seguramente pronto tendrá otro. Es un gran honor”.

Ronald Koeman fue parte fundamental para la llegada de Depay, así lo pudo confrimar el mismo atacante de 27 años que llegó libre al Camp Nou tras terminar su contrato con Olympique de Lyon.

“Sí, ha sido importante Koeman. No dices que no al Barça, pero ha influido. Él me ha colocado de delantero centro y eso dice mucho. Me parece que me ha hecho sentir cómodo jugar en otra posición. Él ha intentado algo nuevo conmigo y funcionó muy bien. Ha dado el paso de traerme al Barça. Dio el paso, me convenció ya la temporada pasada y ahora se ha hecho realidad. Hubiera venido igualmente”.

Joan Laporta comentó una historia de Memphis, relacionado a la niñez de Memphis y el Barca: “Cuando tenías siete años, recibiste un regalo de tu abuelo. Era una camiseta del Barcelona, te dijo que algún día jugarías aquí. Es una profecía”. Ante esto, el nuevo atacante azulgrana respondió: “Yo era muy pequeño, seguro que mi madre lo puede contar mejor. Pero seguro que mi abuelo estaría orgulloso”.