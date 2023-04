Sporting Cristal no la pasa bien ni en la Liga 1, donde está en el tercer puesto con tres puntos ganados en mesa, ni en la Libertadores donde es el último de la tabla. Esto se debe, en parte, a la poca eficacia de sus delanteros, sobre todo, del ‘9’, Brenner Marlos. Así lo ve el ex artillero ‘celeste’, Andrés Mendoza.

“No he visto mucho jugar a Brenner Marlos. Creo que Sporting Cristal llega al área rival, pero no tiene un ‘9′ para definir el partido, creo que les falta uno, para mí. No les he visto a un centro delantero que haga la diferencia”, señaló el ‘Cóndor’, que debutó con los rimenses en 1996.

A pesar de que Sporting Cristal aparece con 16 goles a favor en el registro de lo que va de la temporada, el elenco ‘celeste’ sólo ha anotado 13 en campo, ya que tres de ellos fueron agregados administrativamente por el walk over (3-0) ante Alianza Lima.

Además, el máximo artillero ‘cervecero’ en lo que va del año es Brenner Marlos que, con 4 tantos en 12 partidos, promedia una participación de 31% frente al arco rival, ya que el brasileño anota 1 gol cada 180 minutos dentro del terreno de juego.





¿Quién es el ‘Cóndor’ Mendoza?





El ‘Cóndor’ Mendoza hizo menores y debutó en Sporting Cristal antes de emigrar a Bélgica, donde fue ídolo en el Brujas, además de jugar en la Selección Peruana, donde se le recuerda por su gol fallado contra Ecuador en las Eliminatorias al Mundial de 2006.









En Sporting Cristal, Andrés Mendoza anotó 36 goles en 81 partidos, promediando 0.44 anotaciones por duelo en los tres años que jugó en la tienda ‘celeste’. Después, el ‘Cóndor’ paseó su fútbol por el Brujas, Metalurg, Marsella, Monarcas y Atlante, entre otros, antes de retirarse en el Alianza Universidad de Huánuco en 2014.





VIDEO RECOMENDADO:





Reapareció el Expresidente Alejandro Toledo frente al Fiscal José Domingo Pérez y Juez Richard Concepción Carhuancho.