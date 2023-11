Renato Tapia ya jugó por diversos clubes de Países Bajos y ahora de España, pero aún no despega. Según Luis García, campeón de la Champions League, el nivel del peruano está lejos del top.

Fuerte y claro. Así es el exmediocampista multicampeón con equipos de talla mundial, como Barcelona, Atlético de Madrid y Liverpool, donde precisamente se alzó con la Liga de campeones en 2005.

Sobre el volante de la selección peruana, Luis reconoció que “es un gran jugador y está demostrando un muy buen nivel en el Celta, pese a lo que han sufrido en estas (dos) temporada (pelear el descenso)”.

Sin embargo, al ser consultado por Líbero si el ‘capitán futuro’ podría llegar a uno de los grandes, García no se guardó nada y confesó que “es muy complicado, aunque no digo que no pueda lograrlo”.

“En el Atlético y en el Barcelona, por ejemplo, hay jugadores que son campeones del mundo o de lo mejor que se vio en cada Mundial. Es difícil que Tapia pueda jugar en uno de los equipos grandes”, se sinceró.





Clubes de Renato Tapia:

Temporada Club País 2013 - 2016 Twente Países Bajos 2016 - 2019 Feyenoord Países Bajos 2019 - 2020 Willem II Tilburg Países Bajos 2020 - Ahora Celta España





