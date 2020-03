River Plate y Atlético Tucumán se enfrentarán en la Superliga Argentina este sábado 7 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental José Fierro. Los ‘Millonarios’ pueden coronarse campeones.

La ‘Banda’ tiene la primera opción de levantar el trofeo de la liga local y terminar con sequía que data desde el Torneo Final-2014, cuando Ramón Díaz -hoy en Libertad de Paraguay- era entrenador.

River Plate, que vino de atrás en la Superliga Argentina, llegó a la última jornada con 46 unidades, una más que Boca Juniors que recibirá en la mítica Bombonera a Gimnasia de Diego Maradona.

La situación para la ‘Franja’ es simple: una victoria y será campeón. Pero, si el equipo de Marcelo Gallardo empata o pierde contra el ‘Decano’, debe esperar que los ‘Xeneizes’ no sumen en casa.

¿Dónde ver el River Plate vs. Atlético Tucumán?

TNT Sports es la señal habilitada para ver el compromiso por la Superliga Argentina que presenta a los ‘Millonarios’ como los grandes favoritos, pues reservaron a los hombres más importantes para el viaje a Tucumán.

A mitad de semana, River debutó en la ronda de grupos de la Copa Libertadores con la Liga de Quito. El cuadro dirigido por el asistente técnico Matías Biscay -el ‘Muñeco’ se quedó en casa por un problema de salud- perdió en Ecuador por 3-0.

La ambición de Gallardo es sumar el primer título liguero al amplio palmarés cosechado con los ‘Millonarios’. Hasta aquí, ‘Napoleón’ consiguió once trofeos: siete a nivel internacional y cuatro de copas nacionales.

Por su lado, Atlético Tucumán quiere arruinar la fiesta a River Plate, pues no desea que celebren en su casa. No obstante, el ‘Decano’ solo ha ganado uno de diez partidos en todo el 2020, contra The Strongest en la fase 2 de la Copa Libertadores.

¿A qué hora se jugará el River Plate vs. Atlético Tucumán por la Superliga Argentina?

México 6:00 p.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 4:00 p.m.

¿Dónde se jugará el River Plate vs. Atlético Tucumán?