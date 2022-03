El fútbol es uno de esos deportes difícil de decifrar. Muchos creen que con el dinero basta para ser el dueño de una liga doméstica o de un torneo continental. Sí, es la respuesta, pero hay algo detras, una palabra: proceso. A esto se tiene que sumar algo mucho más importante. La jerarquía o la bendita mística de la que tanto se habla en los grandes clubes del mundo.

El primer pilar ya lo cumplió el París Saint-Germain (PSG), que desde el 2011 se convirtió en uno de los equipos más ricos del planeta tras el ingreso del fondo de inversión qatarí en el club. Claro que tardó una temporada para llevarse la Ligue 1 (2012-2013), pero a partir de ahí se ha coronado en seis ocasiones, a excepción de la pasada campaña (Lille) y la del 2016-2017 (AS Mónaco).

Temporada Ligue 1 Copa de Francia Copa de la Liga Supercopa 2011-2012 Subcampeón Cuartos de final Octavos de final No jugó 2012-2013 Campeón Cuartos de final Cuartos de final Campeón 2013-2014 Campeón Dieciseisavos de final Campeón Campeón 2014-2015 Campeón Campeón Campeón Campeón 2015-2016 Campeón Campeón Campeón Campeón 2016-2017 Subcampeón Campeón Campeón Campeón 2017-2018 Campeón Campeón Campeón Campeón 2018-2019 Campeón Subcampeón Subcampeón Campeón 2019-2020 Campeón Campeón Campeón Campeón 2020-2021 Subcampeón Campeón Ya no se juega Subcampeón 2021-2022 En juego Octavos de final Ya no se juega Juega si gana la liga

No obstante, la deuda está en el otro lado, en la jerarquía, que suele salir a tallar en la Champions League, el deseo del PSG. Y es que en el certamen de clubes más importante del mundo, la billetera de Qatar queda de lado, pues la mística, como la del Real Madrid, puede opacar, inclusive, los niveles de grandes estrellas del mundo como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Neymar.

La magia de un estadio como el Santiago Bernabéu puede terminar pasándole factura a grandes estrellas del fútbol internacional como Gianluigi Donnarumma, el guardián de los tres postes del vigente campeón de la Eurocopa, Italia. Eso no se compra, eso se gana, con los años, con la pasión de los propios hinchas, de los propios jugadores que sienten la historia de la camiseta.

El PSG viene inviertiendo once años consecutivos con la idea de levantar su primera ‘Orejona’, pero eso continúa siendo un sueño. No era para esto que uno de los mejores futbolistas de la historia había llegado a París. El club francés no tenía previsto este desenlace cuando invirtió tanto para unir al genio argentino de 34 años con Neymar y Mbappé.

Además, todo se pone cuesta arriba para la próxima edición del campeonanto europeo y de la misma Ligue 1, pues esta nueva eliminación, ahora en octavos de final frente al Madrid (resultado global de 3-2 en contra), puede acabar con su última esperanza de renovar a ‘Kiki’. Justamente, el extremo de 23 años suena fuerte en la ‘Casa Blanca’.

Un plantel exhuberante

Actualmente, el PSG tiene un valor neto de 909.55 millones de euros, según Transfermarkt, página alemana especializada en la tasación de los clubes en el mundo. Esta cifra global comprende los derechos de contratos como Mbappé, Messi, Neymar, Donnarumma, Marquinhos o Achraf Hakimi, todos ellos con los valores más altos dentro del equipo.

Temporada Etapa 2012-2013 Cuartos de final 2013-2014 Cuartos de final 2014-2015 Cuartos de final 2015-2016 Cuartos de final 2016-2017 Octavos de final 2017-2018 Octavos de final 2018-2019 Octavos de final 2019-2020 Final 2020-2021 Semifinal 2021-2022 Octavos de final

No obstante, más allá de las perlas que tiene el equipo, lo más destacado de todo esto es que en la última década, el cuadro presidido por el qatarí Nasser Al-Khelaïfi se ha gastado un total de 1.405,6 millones de euros, pensando en ganar la Champions League, algo que estuvieron cerca de hacerlo en el 2019-2020, cuando perdieron la final frente al Bayern Múnich.

Los traspasos más caros en la historia de los parisinos han sido Neymar (222 millones), Mbappé (145 millones), Achraf (66.5 millones), Edinson Cavani (64.5 millones), Ángel Di María (63 millones), Mauro Icardi (50 millones), David Luiz (49.5 millones), Thiago Silva (42 millones) y Javier Pastore (42 millones). Cabe destacar que Leo Messi no entra en esta exclusiva lista, pues llegó en condición de agente libre tras culminar su contrato con Barcelona.

Una salida inminente