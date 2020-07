Si alguien puede hacer una afirmación tan importante, ese es Pep Guardiola. El entrenador de Manchester City no ha tenido mayor problema en reconocer que el volante español, David Silva, es hoy una pieza clave para los ‘Citizens’ haciendo un partido de 10 puntos ante Newcastle y que ha servido para que el DT lo considere mucho más hábil que su engreído, Lionel Messi.

“En los pequeños espacios, (David Silva) es quizá el mejor que he visto. Moviéndose entre líneas no he visto nunca nadie como él. Ha regresado de esta para con un ritmo increíble. Si decide seguir jugando, puede hacerlo donde quiera. No tengo ninguna duda sobre eso”, comentó Josep Guardiola, ex entrenador de Lionel Messi en la época dorada Barcelona.

El DT de Manchester City no escatimó elogios para con el español de 34 años, que suma su décima temporada con los ‘Citizens’. “Lo que Silva ha hecho es increíble, fantástico, pero no sólo en este partido, sino en los últimos 10 años”, reconoció el entrenador catalán a EFE.

Guardiola ha visto al mejor Lionel Messi en el campo de entrenamiento y cada domingo en el Camp Nou, pero el español ha decidido elegir a David Silva, como el más desequilibrante cuando no hay mucho espacio para controlar el balón y confía que los hinchas valoren su valía “Queremos que la gente vuelva para ofrecerle un partido como una de las grandes leyendas del club. ¿Si se merece una estatua? No lo sé. Hubo jugadores increíbles aquí: Zabaleta, Hart, Kompany, Agüero... Este grupo de jugadores ha ayudado al club a estar donde está”, sostuvo.





Sin duda el ingrediente que le falta a David Silva con Manchester City sería levantar la Champions League. “Sería el final perfecto, por supuesto. Para él, para Agüero. Lo habría sido para Kompany la pasada temporada”, resume Josep Guardiola quien tiene medio boleto a los cuartos de final de la competencia más importante de Europa, tras vencer 2-1 a Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El entrenador de Manchester City espera que la UEFA cambie su decisión de completar los octavos de final en Lisboa o que los ‘Citizens’ definan este partido como locales en Inglaterra. “Nos queda un punto para clasificarnos matemáticamente para la Champions. El 13 de julio sabremos la resolución, si podremos jugar. Nos lo hemos vuelto a ganar en el campo. Nos lo merecemos”, reconoció.