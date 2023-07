Pedro Gallese es uno de los mejores arqueros de la historia de la Selección Peruana. Sin embargo, nunca ha podido llevar sus tapadas a Europa, sueño que aún mantiene vigente a pesar de su edad.

“Nosotros, desde niños, siempre trabajamos para llegar a Europa, que es el sueño de todo futbolista. Todavía no acaba mi carrera. Seguiré trabajando por ese sueño”, confesó el portero de 33 años.

Como se sabe, en los 16 años de carrera hasta el momento, Pedro Gallese ha jugado por clubes de Perú, México y Estados Unidos o en la Liga 1, Liga MX y la MLS, respectivamente.

Actualmente, el popular ‘San Pedro’ defiende la camiseta violeta del Orlando City, donde ya ha ganado la Major League Soccer y la US Open Cup con grandes actuaciones bajo los tres palos.

Estas presentaciones lo acercaron al Getafe esta temporada, pero -al final- su fichaje no se llegó a concretar: “Mi representante me avisó que estaban conversando y yo le pedí que me avisara cuando hubiera algo concreto y hablado”.





