Lionel Messi no renovó su contrato con el Paris Saint-Germain y las reacciones de sus amigos no se hicieron esperar; entre ellas, la de Neymar, quien reconoció -con tristeza- que esta segunda etapa juntos no rindió los frutos que esperaban.

“Hermano, no salió como lo habíamos pensado, pero lo intentamos todo. Fue un placer compartir dos años más contigo. Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero”, fueron las sentidas palabras del crack brasileño en su cuenta de Instagram.

Ante esto, el argentino no dudó en responderle y decirle que “más allá de todo, queda eso: volvimos a disfrutar de jugar juntos y compartir el día a día. Te deseo todo lo mejor. Aparte de ser crack, eres una hermosa persona y eso, al final, es lo que vale. Te quiero mucho”.





Además de ponérselo en los comentarios de la publicación de Neymar, Lionel Messi también decidió repostear su respuesta en sus historias de Instagram, a lo que el ‘10’ del PSG no dudó en reaccionar con un corto y triste “nos separamos una vez más”.

Historia de Instagram de Neymar.





Quien también apareció en el post de Neymar fue Luis Suárez, otro integrante de la delantera más famosa de la historia del Barcelona, la ‘MSN’: “Fue muy lindo volver a verlos juntos, pero más lindo es el cariño que se tienen, siempre apoyándose en todo. Los quiero, amigos”.

Comentario de Luis Suárez en la publicación de Neymar sobre la despedida de Lionel Messi del PSG (Captura de pantalla: Instagram/ @neymarjr).





Estadísticas de Messi, Neymar y Suárez en el Barcelona:

Partidos 110 Victorias 84 Goles 228 Asistencias 124





