Manchester United vs. Leicester City EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la quinta jornada de la Premier League en Old Trafford desde la 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión del ESPN 2.

El duelo entre Manchester United y Leicester será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Premier League.

Los ‘Red devils’ han perdido puntos claves en el inicio de la temporada 2019-20. El cuadro dirigido por Ole Gunnar Solskjaer buscará su segunda victoria este sábado 14 de septiembre antes los ‘Foxes’.

Manchester United afrontará el compromiso con bajas importantes. El mediocampista Paul Pogba no se ha recuperado de un problema en el tobillo y será uno de los descartes del estratega noruego.

Anthony Martial y Luke Shaw se suman a la lista de lesionados para recibir a Leicester. Los casos de Aaron Wan-Bissaka y Jesse Lingard son diferentes. Los dos jugadores serán evaluados antes del duelo.

“Será juego difícil. Tienen buenos jugadores y un muy buen entrenador. Los equipos de Brendan (Rodgers) siempre juegan buen fútbol y sabemos que tenemos que jugar bien para merecer los tres puntos", declaró Solskjaer en la previa.

Manchester United ha sumado solo cinco unidades producto de una victoria, dos empates y una derrota. Antes del inicio de la jornada 5, los ‘Diablos rojos’ se ubican en el octavos lugar de la tabla.

Por su lado, Leicester es uno de los tres invictos de la Premier League (junto a Liverpool y Manchester City). Brendan Rodgers tiene confianza plena de conseguir puntos en la visita a Old Trafford. “Es una oportunidad de demostrar nuestras cualidades en un gran escenario”.

Manchester United vs. Leicester: horarios del partido

Perú 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. México 9:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m. Chile 10:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

Manchester United vs. Leicester: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Young, Maguire, Lindelof, Rojo; McTominay, Matic, Greenwood, James, Mate, Rashford.

Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell, Ndidi, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy, Pérez.

Manchester United vs. Leicester: ¿Cómo llegar al estadio?