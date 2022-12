Además de Luka Modric, uno de los hombres claves para que Croacia haya llegado a semifinales del Mundial Qatar 2022 es el arquero Dominik Livakovic. El guardameta se lució en tanda de penales de octavos de final ante Japón y cuartos de final frente a Brasil y se ganó los elogios de millones de aficionados a este deporte.

Precisamente Modric y Livakovic son los protagonistas de un video que se hizo viral y que fue sacada de la serie “Capitanes” de Netflix, producción en la que hablan seis capitanes de seis confederaciones diferentes en el camino por obtener un cupo para la Copa del Mundo.

En el clip popularizado en redes sociales, Modric aprovecha un espacio de la concentración de Croacia para charlar con Livakovic, quien había perdido el puesto de titular en el certamen clasificatorio de la UEFA. “En estos momentos, lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los cuida y que tienen apoyo. La situación del arquero es muy específica. Ellos están solos”, le expresó el mediocampista que milita en Real Madrid, en un inicio.

UN LÍDER CON TODAS LAS LETRAS: el tremendo mensaje motivacional de Modric a Livakovic, hoy uno de los mejores arqueros de la Copa del Mundo. ¡La fe de Luka puesta en el portero de su Selección! pic.twitter.com/3B23IJpgdP — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2022

Sentados y con la total atención de Livakovic -del Dinamo Zagreb-, Modric continúa: “No te estaría diciendo esto si no me preocuparas. Veo que no progresas en el seleccionado. ¿Quizás es la presión que tienes? Quizás no es... es porque estás irradiando incertidumbre. Y eso contagia al equipo. ¿Entiendes? De eso estoy hablando. ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos cometen errores. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. ¿Quién no comete errores? Por favor, nómbrame una persona. No llegué aquí por miedo. Solo empeora las cosas. Mira, eres un gran arquero. ¿Tú sabes eso, verdad?”, añadió.

¿Cuándo juega Croacia vs. Argentina?

Croacia y Argentina se enfrentarán por semifinales del Mundial Qatar 2022 este martes 13 de diciembre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y 4:00 p.m. (hora argentina), en el Estadio Lusail. Los canales que transmitirán el encuentro son TyC Sports, TV Pública, Latina y DirecTV Sports.