La frase “qué mirás, bobo” de Lionel Messi a Wout Weghorst, tras el caliente Argentina vs. Países Bajos en el Mundial Qatar 2022, sigue siendo motivo de comentarios. Para conocer más detalles de la inesperada reacción de ‘Leo’, el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, testigo y protagonista del llamativo momento, se pronunció en el canal en el que labora.

“En el momento, no me di cuenta de la relevancia de la frase porque pasa todo muy rápido, pero sí me había impactado ver a ‘Leo’ tan enojado. En realidad, antes de la nota -porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario-, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y Países Bajos, todos, no solamente ‘Leo’”, contó el comunicado inicialmente, para dar a conocer el contexto.

A continuación, el periodista revelo que lo que sacó de quicio a Lionel Messi fue que Weghorst le pidiera la camiseta, después de los cruces, discusiones y las provocaciones que había hecho a los de la ‘Albiceleste’ durante la tanda de penales.

“Es más, ‘Leo’ es el que más tranquilo estaba. Estaba Otamendi, estaba Molina, Montiel, Lautaro Martínez, después apareció el ‘Kun’ Agüero ahí de la nada, pero ‘Leo’ se enoja cuando Weghorst -el 19- después de provocar a los argentinos en la tanda de penales -porque ahí se armó el lío, porque el partido estuvo picante, pero el problema es la tanda de penales, después de todo eso-, le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta, se sacó de quicio”, añadió Edul.

El periodista, asimismo, confesó que Weghorst se paró delante de él y Messi durante la entrevista. “Ahí es cuando interviene Lautaro, ‘Leo’ se aleja y viene a nosotros para darnos la nota. Pero se da vuelta y estaba el otro (Weghorst) parado como con cara de malo que no entiendo y ahí empezó ‘anda pa’ allá, anda pa’ allá', como metete en tu vestuario. Yo le avisé tres veces que estábamos en vivo porque no quería que pase nada malo porque había gente de FIFA también y era impactante la frase en el aire, pero no le importó demasiado. Después, se lo tomó con naturalidad él y su familia”, relató.

En ese partido por cuartos de final del Mundial, Argentina se llevó la victoria (4-3) sobre Países Bajos en tanda de penales. La ‘Albiceleste’ llegó a tener una ventaja de dos goles durante el tiempo reglamentario, pero un doblete de Weghorst hizo que haya tiempo extra.