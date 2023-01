No le gustó su reacción. Lionel Messi ofreció, a más de un mes de proclamarse campeón del Mundo con Argentina, una entrevista en la que se refirió a muchos hechos vividos en Qatar 2022, y uno llamó la atención: el “andá para allá, bobo” que soltó tras ganarle por penales el encuentro a Países Bajos, en un partido que sacó chispas.

Y es que este encuentro, válido por los cuartos de final de Qatar 2022, soltó muchas imágenes para el recuerdo, pues también tenemos el famoso ‘Topo Gigio’ para Van Gaal, entrenador de Países Bajos.

En la entrevista de Messi, brindada para un programa de la emisora Urbana Play, confesó que estas acciones no le gustaron, particularmente el intercambio de palabras que tuvo con Weghorst, autor de los tantos con los cuales elenco europeo forzó la tanda de penales.

“Cuando termina todo eso, no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá para allá’ y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también”, explicó el astro argentino.

Asimismo, declaró que no ha visto la repetición de la gran final ante Francia, que se resolvió también desde los 12 pasos, y que tampoco ocurrió algo especial la noche antes del encuentro.

“Vi resúmenes, jugadas, festejos de la gente cuando somos campeones del mundo, pero la final en sí, los 90 minutos, no los volví a ver”, aseguró el exBarcelona.