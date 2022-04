Boca Juniors vs. Godoy Cruz EN VIVO se enfrentan hoy y el canal de TV que lo transmitirá desde las 9:30 p.m. (hora argentina) será Fox Sports Premium y también podrás vivirlo online a través de Star Plus. Este partido es válido por la Jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, un torneo donde Boca Juniors aún no tiene asegurada su presencia en las liguillas finales pero que de momento ocupa una plaza de clasificación gracias a los 17 puntos en la tabla de posiciones, ocupando la cuarta plaza de la Zona B. Una victoria permitiría a los ‘Xeneizes’ llegar al segundo lugar con 20 puntos y ubicarse solo a 4 de Estudiantes, que es el sólido líder. Por su parte, una victoria de Godoy Cruz haría que sumen 14 puntos en la tabla y se ubiquen a solo 3 de Boca, que ocupa el último puesto para la clasificación. Mira aquí todos los detalles de la transmisión de este partidazo.

Entrenamiento de Boca Juniors previo a su partido contra Godoy Cruz | Fuente: @BocaJrsOficial