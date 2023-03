Ricardo Gareca logró asistir a un mundial con Perú, hecho que no logró antes ni siquiera como jugador de Argentina. Luego de ese hito, ‘El Tigre’ se convirtió en uno de los entrenadores más codiciados de la región, y cuando salió de la selección peruana fue pretendido por varios equipos y selecciones del continente, siendo la más insistente la del Ecuador. No obstante, Gareca y el país vecino no llegaron a un acuerdo, lo que fue aprovechado por el club Vélez Sarsfield para convencerlo de volver a su país para dirigir luego de 10 años.

El cuadro de Liniers no está pasando por su mejor momento, y luego de perder el último fin de semana frente a Boca Juniors anunciaron la salida de Alexander Medina, exentrenador del equipo. De acuerdo al medio ‘Clarín’ Ricardo habría aceptado la propuesta de Vélez tras ello.

Según TyC Sports, la figura del mánager del club, Christian Bassedas sería fundamental para que Gareca acepte la propuesta del ‘fortín’, pues el dirigente lo habría invitado a cenar y convencido para que regrese, aun cuando la propuesta salarial es menor a la de Ecuador

Ricardo dirigió a Vélez en el 2009, logrando dos torneos Clausura, un Torneo Inicial y la Supercopa argentina. Los hinchas del club realizaron pasacalles durante la semana pidiéndole al ex entrenador de Perú que regrese a su equipo, en el que lo aprecian considerablemente porque también defendió sus colores en el campo de juego.





