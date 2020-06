La despedida de Claudio Pizarro del fútbol profesional está confirmado. Lo que no se sabe aún es si el encuentro entre Werder Bremen y Colonia, de este sábado, marcará el adiós del peruano. Y es que el equipo alemán sueña con alcanzar el cupo para jugar por la permanencia contra un conjunto de la 2. Bundesliga .

En ese sentido, el director deportivo de Werder Bremen, Frank Baumann, explicó en conferencia de prensa que no se llevará a cabo una despedida a Claudio Pizarro en el choque contra Colonia, considerando también las circunstancias por la pandemia del coronavirus .

“No haremos ninguna despedida de jugadores mañana porque no está claro si será nuestro último partido o no. Además, un estadio vacío no es adecuado para algo así. Queremos darle a Claudio Pizarro la despedida que se merece”, comentó el exfutbolista del Bremen.

Por otro lado, el entrenador de los ‘Lagartos', Florian Kohfeldt, señaló que tendrá a disposición a Claudio Pizarro y no descartó usarlo. “Por supuesto que Pizarro estará entre los convocados y que será sobre todo en los últimos minutos una opción importante si necesitamos algún gol más. Estará listo para lo que sea, como lo está siempre”, indicó.

Werder Bremen recibirá a Colonia el sábado, desde las 8:30 a.m. (hora peruana). El equipo de Pizarro está obligado a ganar y hasta a golear, además de esperar que el Fortuna Düsseldorf no lo haga, para soñar con la permanencia en la máxima categoría del fútbol alemán. Cualquier otro resultado condenará al conjunto verdiblanco y lo mandará al descenso.

