Fue anunciado en enero con bombos y platillos como refuerzo de Los Angeles Galaxy. No obstante, en todo ese tiempo, ‘Chicharito’ Hernández no ha convencido a nadie. Este domingo, el mexicano no formó parte de la convocatoria para el clásico frente a Los Angeles FC.

Para sorpresa de sus seguidores y aficionados mexicanos, ‘Chicharito’ Hernández no fue tomado en cuenta por el entrenador argentino Guilllermo Barros Schelotto de cara al choque frente a Los Angeles FC, en el que milita su compatriota Carlos Vela.

La noticia sobre ‘Chicharito' Hernández llamó la atención. Y es que el futbolista no estuvo en la relación de lesionados de Galaxy, publicada hace un par de días, en la que sí aparecieron Danilo Acosta y Joe Corona.

“Ha anotado solo un gol en 692 minutos (siete como titular, 10 apariciones en total) mientras que el Galaxy se ha hundido hasta el fondo de la Conferencia Oeste. En su salida más reciente, salió de la banca cuando el Galaxy logró una victoria por 1-0 contra Vancouver que podría salvar la temporada”, fue el balance de un artículo de la MLS sobre Hernández.

Javier Hernández se unió a Los Angeles Galaxy a principios del 2020 tras su discreto paso por el Sevilla. Ausente en la reciente convocatoria de la selección de México, el deportista también ha jugado por Chivas de Guadalajara, Real Madrid, Manchester United, West Ham y Bayer Leverkusen.

