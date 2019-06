Caso Neymar: Otro abogado renuncia a defender a Najila Trindade tras desaparición del vídeo acusatorio

Se complica el panorama para Najila Trindade. La modelo que acusó a Neymar de violación no presentó el video, prueba clave en su defensa, donde,según afirmaba, se evidenciaba el abuso que sufrió por parte del futbolista del PSG.

Hasta ayer lunes 10 de junio venció el plazo para que Trindade aporte el video que incriminaba al brasileño, sin embargo, denunció que su tablet había sido robada.

Se trata del video completo filmado por ella durante el segundo encuentro sexual con el jugador del PSG en Paris.

Dicho vídeo habría sido robado del apartamento de la mujer y hasta el momento no ha aparecido. En estos días circuló la versión de que el video estaría almacenado en una tablet rosa y que habría sido sustraído junto con otras pertenencias cuando su departamento fue invadido.

OTRO MÁS DEJA EL CASO

Como la modelo no aportó el video, no existe la prueba clave para su defensa. Esto llevó al abogado Danilo García de Andrade a anunciar que deja el caso y no seguirá representando a la modelo.

En entrevista a SBT, el abogado señaló: “Resolví renunciar a este caso, porque no creo que mis valores personales, morales y profesionales estén por debajo de la verdad (…). Sucedieron situaciones que a mí me parecen extrañas y que mi cliente no pudo esclarecer y por lo tanto, convencerme de su verdad (…) La relación profesional entre el abogado y el cliente debe basarse en la confianza, y yo ya no tengo confianza como para seguir en ese caso”.

