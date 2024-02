Bryan Reyna llegó a Alianza Lima como uno de los mejores fichajes del 2023, pero a los meses ya se quería ir al extranjero. Ahora en Argentina, el extremo sigue pensando lo mismo.

“El año pasado, estaba emocionado con ir a Brasil, pero por ‘cosas de la vida’ no pude lograrlo. Eso no quita que no fui feliz en Alianza, pero yo quería crecer”, comenzó relatando el exdelantero.

En una conversación con Futmax League, programa en el que Carlos Zambrano es panelista, el velocista dejó en claro cuáles son sus objetivos en el corto plazo. ¡No quiere quedarse en Belgrano!

“Creo que la mejor oferta que tuve fue la de Argentina. Vine a repotenciarme, pero quiero dar el salto. ¡Quiero irme a Europa!”, confesó el popular ‘picante’ o ‘diablo’ como ahora es llamado.

Vale resaltar que Bryan Reyna fichó por el ‘Pirata’ en enero de este año y firmó por los celestes hasta finales del 2026 en una transacción que abarcó el 80% de su pase, el 20% restante quedó con Alianza.

En casi un mes jugando en el Belgrano, el habilidoso velocista ya suma 4 de 5 partidos como titular y 1 gol en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina frente al Sarmiento Junín.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: