Bryan Reyna fue presentado oficialmente en Belgrano y el futbolista habló en conferencia de prensa sobre sus primeras impresiones con el club.

“He venido trabajando en mi país para salir nuevamente al extranjero. Se me dio la oportunidad de venir a Belgrano y estoy muy contento de estar aquí”, dijo.

Reyna revelo que ya había mantenido contacto desde el año pasado con el club argentino y dijo que hubo mucho papeleo en el proceso.

“Hablé con el presidente, ya venía hablando desde el año pasado y no se concretó. Tenía ganas de venir a Belgrano. Se abrió otra vez la oportunidad y contento de estar aquí. En ningún momento se frenó. Hubo mucho papeleo en el progreso, pero al final se solucionó y pude firmar”, agregó.

#Belgrano | 🔥🏴‍☠️ Conferencia completa de Bryan Reyna🇵🇪, nuevo refuerzo de Belgrano. pic.twitter.com/O7YmNRf7om — Hablemos de Belgrano (@hdeBelgrano) February 1, 2024

Finalmente, el extremo peruano aseguró estar listo para jugar y comentó que está ilusionado por estar frente a los hinchas.

“Belgrano me trató muy bien y eso me animó a venir. Luego mi preparador físico de Perú me mandó un video que me puso la piel de pollo, porque me ilusionó su hinchada, y ahora lo he vivido. El estadio se llena y eso me prende como jugador para salir al campo”, concluyó.





