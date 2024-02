Gisele Kümpel, periodista de Rádio Monumental, ha levantado una denuncia seria contra la mascota del Internacional de Porto Alegre por presunto acoso sexual durante un partido.

Según relata la periodista en ‘GloboEsporte’, la mascota realizó gestos constantes hacia ella mientras se encontraba detrás de la portería durante el encuentro en el que el Internacional venció 3-2 al Gremio: “Yo era la única mujer de ese lado del campo. Había otros periodistas, pero él solo me hizo eso a mí”, declaró Kümpel.

La denuncia toma aún mayor gravedad cuando la comunicadora describe un momento en el que la mascota, tras un gol anotado, se acercó a ella, la abrazó, e incluso intentó besarla. “Incluso con la mascarilla puesta, empujó mi cabeza e hizo el gesto de darme un beso. Pude escuchar el sonido del beso y sentí su sudor”, agregó Kümpel.

Ante esta situación, el Internacional de Porto Alegre ha colaborado con las autoridades proporcionando las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio para la investigación pertinente. Además, el club ha anunciado que apartará de sus actividades al empleado que interpreta el papel de la mascota mientras se lleve a cabo la investigación.

“Sobre el registro de un incidente relacionado con la figura de la mascota Saci, Sport Club Internacional informa que remitió las imágenes de su circuito de seguimiento interno a la Comisaría encargada de investigar el episodio. Confiamos que todos los hechos serán debidamente esclarecidos con la autoridad policial. Por ello, y a la espera de la pronta resolución del caso, el empleado responsable de la mascota y del propio Club quedarán a disposición de las autoridades. Hasta tanto no finalice el trámite, el empleado será separado de la representación de Saci”, se lee en el comunicado.

Además, el periodista Márcio Neves corroboró los hechos y expresó su pesar por no haber intervenido en ese momento: “No sé quién hace de mascota del Internacional y ni siquiera sé si es siempre la misma persona, pero sus actitudes hoy son sumamente incómodas. He visto faltas de respeto hacia varias personas, especialmente hacia el equipo arbitral y jugadores contrarios. Estaba al lado de Gisele Kümpel durante el partido y ella me advirtió. Mencioné que no era la primera vez, pero nunca imaginé que llegaría al punto en el que llegó. Lamento mucho no haberlo visto en ese momento”.





O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Importunação sexual pelo mascote do @SCInternacional



Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso pic.twitter.com/UVTtBaBpnR — Gi Kümpel (@Gikumpel) February 26, 2024





