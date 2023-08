Un peruano siguen en la Copa Libertadores. Boca Juniors, con Luis Advíncula desde el arranque, logró su clasificación en La Bombonera mediante los penales luego de empatar 2-2 ante Nacional de Uruguay, que no le puso las cosas fáciles a los xeneizes. Sin embargo, los argentinos se metieron a los cuartos de final con un destacado partido del lateral peruano.

Boca, tras empatar 0-0 en Uruguay, inició el encuentro en La Bombonera yendo bastante al ataque, con el debut de Edinson Cavani en su ataque, que poco aportó en el encuentro y que, peor aún, falló en varias ocasiones de cara al arco. No empezó con el pie derecho el uruguayo.

A los 12 minutos, Advíncula recibió con libertad por su banda y con un centro quirúrgico habilitó a Miguel Merentiel, quien de cabeza inauguraba el marcador en La Bombonera. La fiesta no duraría mucho sin embargo, pues con una jugada muy similar, Báez habilitó a Alfonso Trezza, quien venció de cabeza a Sergio romero.

MIGUEL MERENTIEL Y EL 1-0 DE BOCA. 🔥🇺🇾pic.twitter.com/9CnyJvFiSW — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 10, 2023

Apenas arrancando el primer tiempo, el lateral peruano aprovechó de gran manera un desastroso despeje de Castro y, con un zurdazo colocado, anotaba el segundo y de la ventaja para los argentinos. Tras ello, todo el encuentro fue para Boca, que no conseguía anotar el tercero de ninguna forma, pues las definiciones no estaban finas.

Luis Advíncula, el lateral derecho MÁS ZURDO del mundo 🔥🇵🇪pic.twitter.com/ht7SV6oTcy — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 10, 2023

Tantos fallos terminaron, como no, en el empate de Nacional, que casi no atacaba hasta el minuto 75 cuando un error grosero de Romero a la hora de despejar un centro al área terminó en los pies de Juan Ramírez, que anotó el 2-2. El marcador no se movería más y la tanda de penales llegaba.

El primero lo anotaría Oscar Zeballos para Boca Juniors, mientras que el autor del gol, Juan Ramírez, fallaría su lanzamiento. Darío Benedetto anotaría el 2-0 y Diego Polenta marcaría su tiro penal. Nicolás Valentini le daba seguridad marcando el tercero para los xeneizes mientras Daniel Bocanegra fallaría para Nacional.

Matías Fernández pudo anotar y festejar, pero mandó su lanzamiento a los aires y ponía en suspenso la tanda de penales. Emmanuel Gigliotti anotaría para Nacional y todo quedaba en pies de Valentín Barco, que anotó y le dio el pase a cuartos de final a los boquenses.

Luis Advíncula y compañía deben esperar ahora al ganador entre la llave de Atlético Nacional de Colombia y Racing de Argentina. En la ida fue triunfo del verdolaga por 4-2. El ganador enfrentará a Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

