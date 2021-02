Kylian Mbappé fue la gran estrella del 4-1 del PSG sobre Barcelona por Champions League anotando un ‘hat trick’. Las cámaras de televisión acompañaron el juego del atacante francés durante todo el encuentro, pero no solo grabaron sus goles, sino también las conversaciones que tuvo con jugadores azulgranas, donde resalta una con Jordi Alba.

Durante un tiro de esquina, el francés chocó con el defensor azulgrana y este le respondió disculpándose. “Te he pedido perdón”, repitió Alba en más de una oportunidad; sin embargo, el atacante francés continuó con actitud desafiante. “Eres un agrandado”, volvió a decirle el español. Las cámaras de ‘Vamos’ mostraron toda la conversación.

Los jugadores de ambos equipos los separaban cuando Mbappé soltó una frase que rápidamente se viralizó: “En la calle yo te mato”, dijo. “¿A quién vas a matar?”, preguntó Gerard Piqué intentando desafiarlo. “Está aprendiendo, el tío está aprendiendo”, cerró la discusión Jordi Alba.

Mbappé cree que aún no ganan nada

“Es magnífico pero no hemos ganado nada”: el delantero estrella del PSG Kylian Mbappé, autor de un triplete, trató de calmar los ánimos tras golear 4-1 al Barcelona este martes en la ida de octavos de final de Champions League.

“Estamos muy contentos. Es un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir aquí y ganar. Es lo que hemos hecho de la mejor manera”, dijo a la televisión RMC Sport, tras el partido.

“Siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que quiero. No siempre lo he logrado, seguramente todavía tendré partidos malos, pero nunca me voy a esconder. Hoy todo mi trabajo ha dado su fruto”, añadió.