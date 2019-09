Arsenal vs. Tottenham EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la jornada 4 de la Premier League en el Emirates Stadium desde las 10:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Arsenal y Tottenham será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Los ‘Gunners’ y los ‘Spurs’ disputarán este domingo 31 de agosto el derbi del norte de Londres, el duelo más atractivo de la cuarta jornada del certamen inglés. Ambos equipos llegarán golpeados después de perder en la fecha pasada.

El enfrentamiento entre Arsenal y Tottenham también servirá para conocer cuál de los dos cuadros londinenses está más cerca de intentar rivalizar por el cetro liguero con los dos favoritos ingleses.

Ambos equipos, sin embargo, llegan con algunas dudas y necesitados de una victoria que permita irse mejor posicionados al receso, tras el derbi que ha sido muy caliente en las últimas temporadas.

El Tottenham comenzó solventemente la Premier League con una victoria por 3-1 contra el Aston Villa y un empate 2-2 en el Etihad Stadium de los ‘citizens’ antes de caer para sorpresa general en su propio campo contra el Newcastle.

"No jugamos como esperábamos. No creamos suficientes oportunidades. Estoy muy decepcionado con la actuación y con el resultado", dijo el técnico de los 'Spurs', el argentino Mauricio Pochettino, al término del encuentro.

Los aficionados del Arsenal tampoco estaban en disposición de burlarse del tropiezo del rival luego de ser barridos 3-1 por el Liverpool, una derrota dolorosa por ser la que ponía fin al pleno de victorias.

Arsenal vs. Tottenham: Horarios del partido

Perú 10:30 a.m. Ecuador 10:30 a.m. Colombia 10:30 a.m. México 10:30 a.m. Bolivia 11:30 a.m. Paraguay 11:30 a.m. Chile 11:30 a.m. Venezuela 11:30 a.m. Argentina 12:30 p.m. Uruguay 12:30 p.m. Brasil 12:30 p.m. España 5:30 p.m.

Arsenal vs. Tottenham: Posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Xhaka, Willock, Guendouzi, Pépé, Aubameyang, Lacazette.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, Kane.

Arsenal vs. Tottenham: ¿Cómo llegar al estadio?

Fuente: AFP