Sin duda, Hernán Barcos es la máxima figura de Alianza Lima pese a sus 40 años y eso fue reconocido por la propia Copa Libertadores en una entrevista al goleador.

El popular ‘Pirata’ conversó con el ente rector del fútbol sudamericano y, al ser cuestionado por su avanzada edad futbolística, dejó una frase para la posteridad.

“Jugar la Copa Libertadores a los 40 años no es para cualquiera. Yo vivo del y para el fútbol desde que tengo uso de razón”, reflexionó el bicampeón del fútbol peruano.

Asimismo, Hernán Barcos reconoció que todos “me lo preguntan a diario: ‘¿Cómo tienes fuerza para venir todos los días con la edad que tienes?’ Y la respuesta es la pasión”.

“Disfruto cada partido y cada entrenamiento. Siempre me dediqué íntegro desde que tengo uso de razón”, agregó el goleador extranjero histórico de Alianza Lima.

Luego, el ‘9′ íntimo dijo que “yo no miro la edad que tengo, sino cómo me siento y me siento bien, tranquilo y en buen estado físico porque, gracias a Dios, no tengo lesiones”.





Objetivo de Alianza en la Libertadores 2024:

Alianza Lima es uno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano y, como tal, a fin de año, la meta siempre es y será campeonar en el torneo local, pero a nivel internacional el reto es distinto.

“El primer objetivo es poder llegar a octavos de final, pasar de fase. Obviamente, vamos paso a paso, pero avanzar de ronda es una meta que tenemos todos los años”, confesó Hernán Barcos.

Luego, el máximo goleador extranjero de la historia de Alianza Lima se llenó de fe y agregó que, “para esta temporada, estamos preparados y capacitados, y venimos trabajando para lograrlo”.





