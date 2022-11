Melgar logró sacar ventaja en el partido de ida de la final de la Liga 1 ante Alianza Lima, al imponerse por 1-0 en Arequipa, con un autogol de Yordi Vílchez. A pesar del resultado negativo, hay buen ánimo en los ‘Blanquiazules’ y el entrenador Guillermo Salas explicó que en Matute las cosas tendrán un desarrollo diferente.

“Los futbolistas se dieron íntegros. Lamentablemente, nos vamos con una derrota, pero con un 0-0 igual nada estaba dicho. En Lima habrá que cerrarlo. Con nuestra hinchada, de local, es otra cosa. Sabíamos que teníamos un rival duro, que en casa es muy fuerte, tiene buenos jugadores y un buen técnico”, inició el estratega en conferencia de prensa.

“No nos vamos contentos con la derrota, de hecho que no, aunque nada está dicho. Esta es una final, quedan 90 minutos y vamos a pelearlos”, agregó el DT. De la misma forma, decidió no entrar en polémica por los jueces: “Nosotros no reclamamos los cobros arbitrales, somos muy respetuosos con eso. No le vamos a echar la culpa a algo que pensábamos que era falta y que termina en gol”.

Finalmente, ‘Chicho’ también se refirió al estilo de juego de club victoriano y fue claro en su postura. “Vinimos a hacer nuestro trabajo, como siempre. Son 180 minutos, nos queda un partido. Esta vez en una desconcentración nos anotaron. Sabemos que será difícil, pero el equipo está tranquilo, con la cabeza en alto. Ahora de local, con nuestra gente, será distinto”, indicó.

“El estilo de Alianza Lima es siempre proponer. Tal vez en la altura damos unos pasitos para atrás, aunque igual tenemos nuestras ocasiones de gol. Este choque no ha sido la excepción, solo que no hemos estado finos en la finalización de las jugadas. En otras oportunidades nos fue bien, ahora no podemos dar el último pase o toque final para hacer el gol. Estuvimos ordenados tácticamente”, concluyó Guillermo Salas.