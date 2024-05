Fabián Bustos, el entrenador de Universitario de Deportes, se pronunció tras la derrota del cuadro crema por 2-0 ante LDU de Quito en la Copa Libertadores.

El actual ganador del Torneo Apertura ya estaba eliminado de la Libertadores, pero necesitaba un empate para clasificar a la Copa Sudamericana. Sin embargo, no logró empatar ni derrotar al vigente campeón ecuatoriano.

Ante esto, el estratega argentino reconoció que su equipo no jugó bien en Ecuador, pero aseguró que compitió “hasta el final”.

“Jugamos el partido más flojo, Liga mereció el resultado, nosotros no jugamos un buen partido, veníamos jugando muy bien, consiguiendo resultados, pero sí competimos hasta el final. Este partido no lo jugamos como me hubiera gustado, creo que lo dominaron desde el arranque”, señaló.

Sin embargo, Bustos afirmó que, en general, la primera mitad del año ha sido buena para los ‘merengues’, porque lograron ganar el Apertura.

“Para mí el semestre fue muy bueno. Obviamente, queríamos seguir participando en competencia internacional para eso teníamos que venir a hacer un partido mejor. Nos costó, pero hicimos un gran torneo, ganamos el Apertura y nos faltó un poquito porque en Barranquilla merecimos ganar el partido, en casa contra Botafogo también merecimos más”, concluyó.





