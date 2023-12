A pesar de que Ricardo Gareca fue el mejor técnico de la bicolor en las últimas décadas, no pudo quedarse durante la gestión de Agustín Lozano y ahora fue duro sobre una posible vuelta.

En una conversación en Buenos Aires, Argentina, para el programa digital Sin Cassette, el popular ‘Tigre’ habló de todo y no se guardó nada, inclusive arremetiendo contra la selección peruana.

“Perú es un país al que quiero, pero como se dio la cronología (de su frustrada renovación en 2022), no tendría ningún sentido volver”, arremetió nuestro exseleccionador con evidente decepción.

Asimismo, agregó que, “al no darse las condiciones para continuar, entendimos que no estaban conformes con nuestra manera de trabajar, por eso no le veo sentido de poder ‘torcer’ algo”.

Luego, Ricardo Gareca añadió para el citado programa que, “deportivamente, no tiene caso que me vengan a buscar ahora después de que perdieran seis partidos y estén en una situación tan incómoda”.

De esa forma, el extécnico de la blanquirroja dejó por sentada su postura sobre un posible retorno a nuestro país, algo que no ocurrirá, al menos en el futuro próximo de la Federación Peruana de Fútbol.





