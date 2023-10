La Selección Peruana sólo ha logrado 1 punto de 9 posibles en lo que va de las Eliminatorias, pero la derrota contra Chile hizo estallar a muchos, como a Reimond Manco contra Juan Reynoso.

Según en el exjotita, el fútbol presentado por los de Juan Reynoso no es el tradicional ni vistoso que solía presentar la bicolor o que, al menos, fue recuperado en el anterior proceso clasificatorio.

“Un buen entrenador le suma a lo bueno que ya existe, no pide que dejen de hacerlo. No se debe de cambiar la historia del fútbol peruano porque ya está escrita”, reveló Reimond Manco en su cuenta de TikTok.

Después, el popular ‘Rey’ profundizó: “Los jugadores están identificados con una idea de juego y antes se han sacado resultados importantes de visita porque se defendía bien y se atacaba rápido, esa es la idea”.

“No se puede confundir la palabra defenderte con no atacar. Perú no jugó a nada y da cólera perder así. Teniendo tanto buen pie en los jugadores que nos llevaron al Mundial y al repechaje con Australia, no se puede perder así. El fútbol de meterte atrás y que no te hagan gol ya no existe”, finalizó.





