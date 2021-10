Desde que el VAR llegó a las Eliminatorias Qatar 2022 de Sudamérica, los hinchas y autoridades de cada país se alegraron, dado que se pretendía traer más justicia. Sin embargo, las polémicas no acaban y esta vez el árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo recibió grandes críticas por su decisión sobre una jugada de Juan Guillermo Cuadrado.

La Conmebol designó al juez nacional como miembro principal del Video Assistant Referee del partido Uruguay vs. Colombia y fue acompañado por el paraguayo Milcíades Saldívar (AVAR). El encuentro tuvo disputas de fácil decisión, pero a los 62 minutos llegó una situación dudosa, que requería de una observación cuidadosa.

En una jugada defensiva de la selección de Colombia, el experimentado Juan Guillermo Cuadrado salió a toda velocidad para cubrir el balón, pero de inmediato fue marcado por el uruguayo Matías Viña. Tratando de aguantar la arremetida rival, el futbolista del combinado ‘Cafetero’ elevó el codo y terminó impactando en el rostro del charrúa.

Jesús Venezuela, árbitro principal, reaccionó de inmediato y mostró la tarjeta amarilla, pero los jugadores de la selección de Uruguay solicitaban una expulsión. Durante esos momentos, Víctor Hugo Carrillo ya revisaba la acción en la sala VAR, desde los distintos ángulos, para decidir bien sobre lo ocurrido.

Sin embargo, solo confirmó la decisión del juez venezolano Valenzuela, aunque llamó la atención lo que comentó sobre el movimiento de Juan Guillermo Cuadrado:

“Lo pega, lo golpea. Que no reanude. Por la posición del árbitro en el golpe, ahí, para mí no lo aprecia a la hora que golpea. Que no reanude, vamos a ver. No es de lleno el golpe. No es de lleno y tampoco, la intensidad no es alta, no hay un movimiento. Jesús, podemos reanudar, todo chequeado”.

Finalmente, Cuadrado no fue expulsado, para sorpresa de muchos, desatando críticas al cuerpo arbitral. Los comentarios en contra de la actuación de Víctor Hugo Carrillo se han hecho más grandes tras la difusión de su audio en el VAR. Por ahora, el juez peruano estará alejado de las Eliminatorias Qatar 2022, dado que no había sido programado previamente en los duelos restantes de la fecha triple de octubre.