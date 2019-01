Ecuador y Uruguay se enfrentan en el Sudamericano Sub 20

Ecuador vs. Uruguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en el estadio El Teniente de Rancagua este viernes desde las 19:50 horas (hora local, 5:50 pm. hora peruana) y por transmisión de Movistar Deportes. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Ecuador, el único ganador de la primera fecha del hexagonal final rumbo al Mundial, sale a demostrar por qué es uno de los claros favoritos para obtener un cupo al torneo a desarrollarse en Polonia ante un Uruguay golpeado por el empate en la primera fecha. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Sudamericano Sub 20.

Los dirigidos por Jorge Celicó están con la moral al tope. Ecuador dio un paso importantísimo rumbo al Mundial al vencer a Argentina en el inicio del hexagonal final y podría casi asegurar su viaje a Polonia si derrota a Uruguay.

El equipo tricolor es el más efectivo del certamen al haber anotado 10 goles en los cinco partidos que disputó y teniendo a los tres máximos goleadores del certamen: Jordan Rebaza, Leonardo Campana y Alexander Alvarado, todos con tres goles marcador en el Sudamericano Sub 20.

Uruguay, en tanto, ha ido de menos a más en este torneo donde clasificó en el tercer lugar del grupo B y viene de rescatar un empate valioso ante Venezuela, una de las selecciones favoritas para clasificar al Mundial. Agustín Dávila y Nicolás Schiappacasse son las figuras del equipo al marcar dos tantos cada uno.

Ecuador vs. Uruguay será un partidazo donde el que gane se acercará a la clasificación. El Tricolor, que solo perdió ante Uruguay en la fase de grupos, querrá cobrarse revancha y demostrar que no solo es candidato en el Sudamericano Sub 20, sino también lo será en Polonia.

Ecuador vs. Uruguay: probables formaciones



Ecuador: Wellington Ramírez; John Espinoza, Jackson Poroso, Richard Mina, Diego Palacios; Gonzalo Plata, José Cifuentes, Emerson Espinoza, Alexander Alvarado; Jordan Rezabala y Leonardo Campana.

Entrenador: Jorge Célico.



Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Edgar Elizalde; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Juan Boselli; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse.

Entrenador: Fabián Coito.