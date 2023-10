Cristhian Pacheco llenó de orgullo a todo el Perú al ganar la medalla de oro en la maratón de los Juegos Panamericanos en Chile, pero en una reciente entrevista se mostró bastante afectado por la indiferencia de las autoridades tras retornar al Perú.

“Llegué a las 8 a.m. a Lima. Hablar de mi federación es una pérdida de tiempo. Es mejor actuar con mi mismo esfuerzo y seguir avanzando. No había nadie (esperándome) solo tomé mi taxi y fui al hotel”, comentó el deportista en RPP.

Cristhian Pacheco no necesita el recibimiento de ningún IMPRESENTABLE político.

Él tiene el verdadero cariño de su familia y el reconocimiento de muchos peruanos.

Gracias Cristhian🏅🏅#CristhianPachecoBicampeón pic.twitter.com/cE0wECJ85t — La Monchito 💋 (@monxitorrorro) October 25, 2023

Ahora, explicó, comenzará a prepararse para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Con el entrenador estamos planificando dónde hacer campamentos porque el objetivo principal este año era de hacer los Juegos Panamericanos y ya lo conseguimos, ahora el 2024 la meta son los Juegos Olímpicos en París”, dijo.





Casi no va a los Panamericanos

Pacheco reveló que estuvo a poco de no participar en los Panamericanos debido a un accidente.

“Hace cuatro semana estaba fuera de los Juegos Panamericanos porque tuve un accidente fuerte. Me caí de las escaleras y me cocieron la rodilla con seis puntos. Personalmente me sentía frustrado por la idea de no competir. Puse todo de mi parte y para estar aquí”, explicó a Andina.