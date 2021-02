En los últimos días, se especuló mucho con la probable vuelta de Jefferson Farfán a la Liga 1, puntualmente a Deportivo Municipal, club donde se inicio desde niño y donde comenzó a formarse. Al parecer, todo calzaba, había dinero y estaban las ganas de la ‘Foquita’ -quien no juega desde noviembre de 2020 por una lesión- por encontrar un equipo. Además, conseguir club, no solo era ambición de Farfán, sino también de Ricardo Gareca, quien cuenta sus jugadores con los dedos de las manos para afrontar los partidos eliminatorios de marzo.

¿Qué pasó entonces? parece que todo se diluyó en las últimas horas y que Farfán solo volvería al fútbol peruano, pero para despedirse en Alianza Lima, club que fue su trampolín hacia Europa y del cual es hincha. ¿Y los US$50 mil que desembolsaría ‘Muni’? Pues ahí nomás. Ahora, nos parece desproporcionado y poco inteligente pagar sueldos de 50 mil, 40 mil o 30 mil dólares mensuales, cuando el fútbol peruano esta tan venido a menos, que encima colecciona pésimos resultados deportivos internacionales en sus clubes.

Lo que aquí se requiere urgente, es inversión en infraestructura, canchas de fútbol, entrenadores profesionales e implementos deportivos; es decir, sembrar potenciales figuras y no gastar cientos de miles de dólares en comprar otros jugadores. Inclusive, muchas veces se contrata a extranjeros que no marcan diferencia, que no dejan enseñanzas y que están más cerca del retiro que otra cosa.

Pero aquí no discutimos la gran calidad profesional de Farfán -demostrada largamente-. Lo que reiteramos es que los que manejan los clubes peruanos deben pensar con inteligencia y sembrar lo indicado para mejorar el futuro del deporte y no deslumbrarse solo con momentos para el efímero aplauso. Y lo que es peor, en una época tan difícil donde ni siquiera hay publico en las tribunas y por ende, ingreso por taquilla.

Esperemos que la idea se entienda, porque de lo contrario cuál sería la gestión de los gerentes de las entidades deportivas. Siempre es mejor vender que comprar. Así canse: gestión con persistencia y determinación, son las claves. Copiemos lo mejor de otras ligas sudamericanas.

No solo clubes de Brasil, Argentina y Uruguay; también Colombia, Chile y Ecuador ya lo están haciendo y ya se nota la amplia ventaja que nos han sacado. Solo así tendremos más Farfanes, más Guerreros y más Tapias. Salvo error u omisión.

