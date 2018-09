Nolberto Solano , asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana, opinó sobre el actual conflicto entre Christian Cueva y Julio César Uribe. 'Ñol' le dio todo su apoyo al volante de la blanquirroja y explicó por qué no luce tanto su juego como en las Eliminatorias.

El 'Diamante' desaprobó la actuación de Cueva en la bicolor. "Solo jugo tres buenos partidos de 18 en disputa (en las Eliminatorias)", señaló Uribe hace unos días, que además tildó al jugador del Krasnodar de no ser "extraordinario".

Ante estas palabras, Solando se pronunció. "Son opiniones. Esperamos mucho de Christian, pero a veces no vislumbra mucho porque se sacrifica en la parte táctica. Rogamos que se consolide en su club. Se respetan las opiniones", dijo el 'Maestrito' a Radio Ovación.



Cueva también le respondió al ex mundialista en España 82. El ex Sao Paulo recordó cuando Uribe elogiaba su juego en Alianza Lima y que respeta su postura, pero no la comparte.

