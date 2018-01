Christian Cueva , volante nacional del Sao Paulo , se disculpó con la hinchada de su actual club tras la polémica que generó una publicación suya en las redes sociales.

"Tengo una persona que trabaja conmigo en la red social y hubo una confusión, por eso quiero pedirle disculpas al hincha que me ha dado su cariño y respeto", señaló el popular 'Aladino' en una entrevista para el programa 'NexSport'.

"La persona que trabaja conmigo es peruano y al mandar el mensaje en portugués hubo confusión. Por eso tuvimos que borrarla porque no era lo que uno quería decir. Fue eso lo que incomodó a la hinchada, pero de mis actos tengo que hacerme responsable”, acotó el mediocampista al respecto.

De esta manera, Cueva descarta que se encuentre analizando propuestas de otros clubes, como indicó a través de Instagram anteriormente, y reconoce que deberá demostrar su importancia para Sao Paulo en las canchas.

"Me tocará trabajar el doble para ganarme nuevamente el cariño de la hinchada de Sao Paulo. Les pido disculpas, yo respeto mucho el manto sagrado del club. Me costó ganarme un puesto. No me creo ni esto ni lo otro, estoy muy agradecido al club. Tengo contrato y si el DT me tiene en cuenta, ahí estaré", sentenció Christian Cueva.