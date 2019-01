Chivas enfrenta a Cimarrones por la fecha 1 de la Copa MX

Chivas vs. Cimarrones EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 de Copa MX Clausura 2019 en el Estadio Héroe de Nacozari, este martes 8 de enero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TDN. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Chivas visitará a Cimarrones por el Grupo 8. Cafetaleros de Tapachula, el otro integrante de la serie, descansará en esta jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que marcará el debut de ambos clubes en la competencia.

Chivas vs. Cimarrones: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 12:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

España - 6:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

Chivas empezó con el pie derecho su participación en la Liga MX, tras una terrible actuación en el Mundial de Clubes, en el que quedó en el sexto lugar. Hace unos días, el 'Rebaño Sagrado' venció 2-0 a Tijuana y dejó buenas sensaciones.

"El torneo pasado nos sirvió de experiencia. El trabajo es el camino para el éxito. Tenemos muchos seguidores que estarán al pendiente de nuestro funcionamiento y seremos responsables de jugar aún mejor. Todos sufrimos juntos y esperamos que lleguen muchas alegrías para juntos volver a ser un Chivas protagonista", afirmó el entrenador José Saturnino Cardozo, luego del triunfo.

Chivas buscará darse su segunda alegría del año en casa de Cimarrones, que fue goleado 5-1 por el Atlante en su estreno en la liga de ascenso mexicana.