La UEFA realizó el sorteo hoy, viernes 17 de marzo, para los cuartos de final de la Champions League y realizó el emparejamiento entre el Bayern Munich, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan, Nápoli y Real Madrid. Esta fase de la Liga de Campeones se jugará en formato de ida, martes 11 de abril, y vuelta, martes 18 del mismo mes.

Se armaron las parejas para los cuartos de final de la Champions League y, entre los encuentros menores, tenemos el partido entre el Benfica y el Inter, que tuvieron que superar al Brujas y al Porto, respectivamente, en octavos. En la otra llave, el Milan recibirá al Nápoli, luego de que ambos eliminaran al Tottenham y al Eintracht Frankfurt.

Sin duda, los dos partidos más importantes serán el Real Madrid vs Chelsea y el Manchester City vs Bayern Munich. Los ‘merengues’ irán por la revalidación del título contra los campeones de la temporada 2020/21; por otro lado, los ‘citizens’ tendrán la dura misión de eliminar a los bávaros en duros partidos de ida y vuelta con Erling Haaland a la cabeza.

Cabe resaltar que, según el emparejamiento, la primera semifinal sería entre los vencedores del Milan vs Nápoli y Benfica vs Inter; mientras que, la segunda ‘semi’ se disputará entre los ganadores del Real Madrid vs Chelsea y Manchester City vs Bayern Munich. Ambos duelos se disputarán el 9 de mayo a las 02:00 de la tarde (hora peruana).





