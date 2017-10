Este martes y miércoles se reiniciarán las acciones por la fase de grupos de la Champions League, jornada que incluye duelos atractivos como el Real Madrid-Tottenham, City-Nápoles y Chelsea-Roma, entre otros.

Otro compromiso que atrapará la atención del público será el que afrontarán Barcelona y Olympiacos en el Camp Nou, mientras que Manchester United visitará al Benfica en busca de un nuevo triunfo y París Saint-Germain se medirá contra el Anderlecht en el estadio Constant Vanden Stock.

A continuación, conoce la programación de Liga de Campeones para esta semana. Todos los enfrentamientos se disputarán a la 1:45 de la tarde, salvo el Qarabag-Atlético, programado para las 11:00 de la mañana.

Martes 17

Real Madrid vs. Tottenham / 1:45 p.m. (hora peruana)

Maribor vs. Liverpool / 1:45 p.m. (hora peruana)

Manchester City vs. Nápoles / 1:45 p.m. (hora peruana)

Feyenoord vs. Shakhtar / 1:45 p.m. (hora peruana)

Spartak Moscú vs. Sevilla / 1:45 p.m. (hora peruana)

APOEL vs. Borussia Dortmund / 1:45 p.m. (hora peruana)

Leipzig vs. Porto / 1:45 p.m. (hora peruana)

Mónaco vs. Besiktas / 1:45 p.m. (hora peruana)

Miércoles 18

Qarabag vs. Atlético de Madrid / 11:00 a.m. (hora peruana)

Anderlecht vs. PSG / 1:45 p.m. (hora peruana)

Benfica vs. Manchester United / 1:45 p.m. (hora peruana)

Juventus vs. Sporting Lisboa / 1:45 p.m. (hora peruana)

Barcelona vs. Olympiacos / 1:45 p.m. (hora peruana)

Bayern Munich vs. Celtic / 1:45 p.m. (hora peruana)

Chelsea vs. Roma / 1:45 p.m. (hora peruana)

CSKA Moscú vs. Basel / 1:45 p.m. (hora peruana)