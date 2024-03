A través de un comunicado, el club César Vallejo hizo sentir su disconformidad con el horario dispuesto para el partido en Sullana por la fecha 8 de la Liga 1.

La fecha 8, que se jugará el 15 de marzo, la UCV visitará al Alianza Atlético en la caliente Sullana a la 1 de la tarde y por ello el club solicitó jugar a las 4 de la tarde.

“Teniendo en cuenta los criterios y recomendaciones establecidos por FIFA y Conmebol, hemos solicitado se reprograme el encuentro a partir de las 16 horas”, comunicó la UCV.

Tras el último partido de la UCV frente a Cusco, tanto Paolo Guerrero como el presidente del club, Richard Acuña, fueron muy críticos con el árbitro y con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Un poco indignado con el arbitraje. Ese equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Luego me pisan y el árbitro no revisa el VAR (...) Espero que la FPF tome cartas en el asunto con este árbitro, porque no es posible que el fútbol sea así. Es un atraso para el fútbol peruano”, sentenció el ‘Depredador’.

Por su parte, Acuña adelantó su molestia por la programación contra Alianza Atlético.

“Hace dos días, lo llamé para preguntarle (a Agustín Lozano) por qué nos programaron a la 1 de la tarde en (el calor de) Sullana y ya van tres días que no me contesta. Que nos programen en horas inhumanas, para cualquier deportista en una ciudad como esa, no es algo equitativo porque a todos los equipos los ponen a las 2:30 de la tarde”, dijo el mandamás poeta.

