Carlos Cáceda: "Siempre tuve la disposición de quedarme en Universitario"

Juan Carlos Ortecho , gerente de comunicaciones de Universitario , aseguró que la institución crema intentó retener sin éxito a Carlos Cáceda , flamante refuerzo de Municipal , antes de su incorporación al Veracruz .

"Iniciamos algunas conversaciones con él (Cáceda) y en setiembre se le hizo una oferta formal con un aumento bastante significativo de sueldo. Luego de dos meses, nos dijo que esta oferta no era satisfactoria", declaró el directivo este sábado en comunicación con RPP Noticias.

"La 'U', dentro de sus posibilidades, hizo todo lo posible para que se quede pero eso no ocurrió. Más allá de eso, nos agrada el crecimiento profesional de Carlos. Nos hubiera gustado que siga en la 'U', por lo pronto no hubo algún tipo de resistencia ni oposición para que él no continuara", acotó.

Sin embargo, Carlos Cáceda prefiere mantener el reserva el motivo que obligó su salida de Universitario de Deportes para enfocarse en sus nuevos objetivos como defensor de la portería del conjunto 'edil'.

"Yo le tengo un gran cariño a la 'U' y a todos los que están ahí. No quiero entrar en una discusión", señaló la 'Pantera' para el citado medio.

"Siempre tuve la disposición de quedarme en Universitario y me parece mal que salgamos a defendernos ante la opinión pública. En su momento hablaré cómo fueron las cosas, pero hoy quiero estar metido en el tema de la selección y la continuidad para poder aspirar una convocatoria", sentenció Cáceda en respuesta a las declaraciones de Ortecho.