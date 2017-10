La selección chilena no ha estado pasando por un buen momento desde su eliminación de Rusia 2018. Las peleas y el quiebre de la relación de sus principales figuras saltaron a la luz. Por si fuera foco, Arturo Vidal fue una de los más cuestionados por la prensa de Chile.

No es una sorpresa que a Vidal se lo relacione con las salidas nocturnas a discotecas y a los excesos en el consumo de las bebidas alcohólicas. Fue ese el principal motivo por el que se rompió su relación con Claudio Bravo, ya que la mujer del portero reveló el comportamiento de el 'Rey'.

Según el diario Bild de Alemania, Vidal asistió al club Crown hip-hop de Múnich junto a su hermano y unos amigos para celebrar el triunfo sobre el Mainz hace unos meses. El medio afirma que el mediocampista se emborrachó, se burló de la gente que también se encontraba en el local y hasta lanzó costosas botellas. Una de estas botellas habría golpeado a una persona en la cabeza.

Por otro lado, Oliver Reig, gerente de la discoteca, señaló que el lanzamiento de la botella que conectó a una persona no provino del grupo de Vidal. Aseguró que no fue culpable de la agresión, pero no desmintió su asistencia a la discoteca.